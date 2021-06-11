طارق لطفى ضيف "واحد من الناس" على الحياة.. الليلة

محمد الفلاح - الجمعة 11 يونيو 2021

يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، الفنان طارق لطفى، متحدثا عن مسلسل "القاهرة كابول" الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى. ومن المقرر أن يكشف طارق لطفى خلال الحلقة أهم كواليس وأسرار شخصية الشيخ رمزى التي قدمها في مسلسل "القاهرة كابول" خلال الموسم الرمضاني المنصرم. وخلال الحلقة يتحدث طارق لطفى، حول توقعاته بنجاح العمل الدرامي بشكل عام والشخصية بشكل خاص، كما يكشف عن أصعب المشاهد بالمسلسل، ولماذا عانى من الآلام في أحباله الصوتية وكيف تدرب على ضرب النار؟ وهل تلقي تهديدات بالقتل بسبب المسلسل.ويتحدث أيضا طارق لطفى معاناته النفسية بسبب تأخر البطولة، والأيام الصعبة التى عاشها مع أسرته وهو بدون عمل، ويوجه رسالة لزوجته وأولاده الثلاثة ويكشف عن سر الخلاف مع الفنان عمرو يوسف وآخر مشاريعه السينمائية فيلم "حفلة 9".

