عائشة بن أحمد تكشف عن أصعب مشهد فى مسلسل "لعبة نيوتن"

محمد الفلاح - الجمعة 11 يونيو 2021

حققت الفنانة عائشة بن أحمد نجاحا فى الدور الذى جسدته فى أحداث مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، مع النجمة منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج، وتحدثت عن كواليس دورها فى العمل مع انجى على خلال لقائها فى برنامجها بالراديو، وأكدت أن أصعب مشاهدها كانت مع الفنان سيد رجب، أبرزهم مشهد مواجهة بدر لأمينة بتأخر حالتها الصحية وعدم جدوى العلاج، مشيرة إلى أنها بكت كثيرا أثناء قراءة ذلك المشهد.



مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن. كما شارك في مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

من ناحية تنتظر عائشة بن احمد عرض فيلم "ريتسا" طرحه فى السينمات، من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأميرالمصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.