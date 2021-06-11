منة شلبي تناقش قضية التبني في الجزء الثاني من "ليه لأ"

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"الخليج 365" من بيروت: بدأت منصة شاهد إعتباراً من يوم الخميس الموافق 10 يونيو بعرض الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية منة شلبي التي نشرت عبر حسابها على الإنستغرام الإعلان الترويجي للعمل.

ويناقش هذا الجزء، في 15 حلقة، قضية التبني متتبعاً حكاية ندى، التي ترغب في احتضان طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل.

ويشارك فيه أبطال جدد منهم الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وإخراج مريم أبوعوف،

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" لاقى نجاحاً كبيراً، وقامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحسن محيى الدين، ومحمد الشرنوبي وعدد من الوجوه الجديدة.

ومن المقرر أن يستمر صناع العمل بتقديم عدة أجزاء تقوم ببطولة كل منها فنانة مختلفة مسلطاً الضوء على إحدى القضايا التي تهم المرأة في المجتمع المصري.