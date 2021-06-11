شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز يكشف سبب عدم حضوره حفل الأوسكار الأخير وسر عدم توقعه نيل الجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السير أنتوني هوبكنز عن كواليس عدم حضوره حفل الأوسكار الأخير الذى شهد تتويجه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Father الذى حقق به انجازًا كبيرًا ممثلاً في أنه أكبر ممثل يحصل على الجائزة عبر تاريخها وهو في عمر الـ 83 عاماً، حيث أكد خلال مقابلة له تناقلت تصريحاتها المواقع الأجنبية مثل الديلي ميل أنه لم يكن يتوقع الفوز بالجائزة مطلقاً.



انتوني هوبكنز

وأضاف خلال مقابلته لم أتوقع الفوز بالجائزة ببساطة لأن منافسى كان الممثل الراحل تشادويك بوسمان، وبالتالي توقعت أن يفوز هو بها إلا أن المفاجأة حصلت وعلمت أننى الفائز.

وعن كواليس معرفته بالخبر قال "لم يكن هاتفى بجانبى وعلمت في الصباح من خلال وكيل أعمالى عبر رسالة نصية مكتوب فيها اننى فزت بالأوسكار، لذا قمت بالخطاب في اليوم الثانى وشكرت فيه منظمي الحدث والممثل الراحل تشادويك بوسمان".

من ناحية أخرى سبق وأكد ديريك بوسمان، شقيق الممثل العالمى الراحل تشادويك بوسمان، أن عائلة الراحل لم تشعر بأي حزن بسبب خسارة الراحل جائزة الأوسكار، بل على العكس شعرت العائلة بـسعادة كبيرة لـ فوز هوبكنز بالجائزة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tmz".

كما صرح ديريك إن تشادويك لم يكن يضع قيمة كبيرة لجوائز الأوسكار على أي حال، حيث وصفها الراحل دائما على "أنها حملة"، وأكمل ديريك أن تشادويك كان يراها إنجازا وليس هدفا، بل كان دائما يتمنى نجاح العمل عند الجماهير هوالأهم.