شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تدعو لوالدها بالرحمة والمغفرة بفيديو من أمام قبره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة إيمي سمير غانم، التعبير عن حزنها بعد وفاة والدها، والتى تدعو له بالرحمة والمغفرة على الدوام فى تدوينات عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، تزامنًا مع حرصها على زيارة قبر والدها للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين، فكانت المرة الأولى، الجمعة الماضية، أما الزيارة الثانية فجاءت اليوم.



قبر سمير غانم

ونشرت إيمى سمير غانم، فيديو قصير عبر "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والذى يظهر مقبرة والدها ولوحة جدارية من الرخام مكتوب عليها اسم الفنان الراحل وآيات قرآنية هى، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، و"وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ".



مقبرة الفنان سمير غانم

وعلقت إيمى سمير غانم، على الفيديو القصير بالدعاء لوالدها الراحل، حيث كتبت: "الله يرحمك ويغفر لك يارب"، يأتى هذا فيما زار قبر الفنان الراحل، اليوم أيضًا، شقيقه وشقيقته.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.



مدخل مقبرة سمير غانم

وكانت الفنانة إيمى سمير غانم، نشرت مؤخرًا صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



مقبرة سمير غانم

واحتوت الصورة التى نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها" فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.