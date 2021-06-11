شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أغنية لـ نجاح الموجى عرض ألف جنيه على من يكرر كلماتها حتى لو سمعها 20 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجاح الموجى، اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو، والذى اقترن اسمه برسم الابتسامة على وجوه محبيه وجمهوره، فبمجرد ذكر اسمه نتذكرة دوما إيفهاته الكوميدية الشهيرة والتي قدمها في الكثير من الأعمال سواء في السينما أو الدراما أو المسرح الذى كان يعشقه، وكانت التلقائية وخروجه عن النص ما يميزه كما أن شخصيته كانت تتسم دائما بالبساطة وهو ما جعله يتربع في قلوب الجمهور.

أثرى الموجى شاشتى التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التى ترك منها رصيدًا كبيرًا خاصة فى المسرح، أهمها دوره فى مسلسل "أهلًا بالسكان" عام 1984، "أربعة فى مهمة رسمية" مع الراحل أحمد زكى، و"الكيت كات" الذى قدم من خلاله شخصية "الهرم" تاجر المخدرات، و"الحب فى طابا" و"ليه يا بنفسج" الذى حصل من خلاله على جائزة الهرم الفضى، و"زيارة السيد الرئيس" و"الحب فوق هضبة الهرم" و"المساطيل" و"سكة الندامة" و"من يطفئ النار"، و"البحر بيضحك ليه" مع محمود عبد العزيز و"طأطأ وشيكا وكاظم بيه" مع الراحل كمال الشناوى.

وتعتبر مسرحية "المتزوجون" بمثابة تعارف جديد بين الجمهور وبين نجاح الموجي، حيث جسد ضمن أحداث المسرحية دور "مزيكا"، فكان له دور فعال و"مضحك" فى المسرحية من خلال طريقه كلامه وإيفهاته، والتى فجرت ضحك المتفرجين، ولعل الدويتو الذى كان بينه وبين سمير غانم تارة وبينه وبين جورج سيدهم تارة أخرى، كان من أهم عوامل نجاح مزيكا فى أداء دوره.

لم يقتصر نجوميته في السينما والدراما والمسرح فقط، بل قدم عدد من الأغنيات خلال الأفلام استطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا، حيث كان أشهره أغنية "اتفضل من غير مطرود، وهى الأغنية التي قدمها في فيلم "أيام الغضب" إنتاج عام 1989 وبطولة نور الشريف ويسرا وإلهام شاهين، حيث كانت الأغنية من تأليف سيد حجاب.

ليتعاون مرة أخرى مع الشاعر سيد حجاب في أغنية جديدة يقدمها فرقة موسيقية من فرق الزفاف في الشوارع ولتي قدمها في فيلم "ليه يا بنفسج" والتي تحمل اسم "سلام للعروسة"، وقال نجاح الموجى في أحد اللقاءات التليفزيونية بأنه عرض اجئزة تقدر بـ 1000 جنيه لمن يفهم كلمات الأغنية ويردد كلماتها حتى لو سمعها 20 مرة، وذلك من شدة صعوبة الكلمات وفهم ماذا يقول.