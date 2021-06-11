شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسى: دورى فى الدورة المقبلة من مهرجان الجونة كشريك مؤسس فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو منسي، الشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائى، عن أن الدورة المقبلة من المهرجان سيقتصر دوره فقط على أنه شريك مؤسس وليس فى التنظيم، بسبب انشغاله خلال الفترة المقبلة بتنظيم عدد من الأحداث الرياضية الضخمة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وقال عمرو منسى في بيان اليوم الجمعة إن البعض ليس لديه خلفية عنه وعن بداية حياته العملية لذلك تعجب الكثيرون من وجوده كـ شريك مؤسس لمهرجان الجونة السينمائى، مشيرًا إلى أن فكرة المهرجان عرضتها عليه الفنانة بشرى وقالت له: "محدش يقدر يعمل معايا الفكرة دى غيرك".

وأضاف: "ثم تواصلت أنا وبشرى مع نجيب وسميح سايروس واقتنعا بالفكرة خاصة أنهما كانا يريدان إقامة مهرجان سينمائي على أرض الجونةوعند تنفيذ واقامة الدورة الأولى من المهرجان الجونة السينمائي لم أتوقع 1% من النجاح الذي حققه المهرجان وكنت أشارك في إقامة المهرجان من أجل تقديم حدث مشرف لمصر ".

وتابع عمرو منسى: "بداية شعوري بنجاح الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي كان بعد عودتي من الجونة عندما ألتقيت بالجمهور في الشارع وأعربوا عن سعادتهم وفخرهم بمستوى المهرجان وقالوا لي شرفتنونا ".