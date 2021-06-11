شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو فعاليات افتتاح الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكى حيث قرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما إقامة فعاليات المهرجان في يوم واحد فقط بدلاً من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أي فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التي أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دوره هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وقررت اللجنة العُليا للمهرجان منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين حسن يوسف وحسين فهمي، وسهير المرشدي، وهالة فاخر، وجائزة التميز الإعلامي للإعلامية سوزان حسن، وجائزة فريد المزاوي للمخرج محمد عبد العزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان توفيق عبد الحميد، وجائزة المركز الخاصة للفنان عبدالعزيز مخيون، وجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والفنان محمد منير.

يذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.