فن ومشاهير

انطلاق فعاليات الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكى.. اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو فعاليات افتتاح الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكى حيث قرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما إقامة فعاليات المهرجان في يوم واحد فقط بدلاً من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة ، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أي فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التي أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دوره هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وقررت اللجنة العُليا للمهرجان منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين حسن يوسف وحسين فهمي، وسهير المرشدي، وهالة فاخر، وجائزة التميز الإعلامي للإعلامية سوزان حسن، وجائزة فريد المزاوي للمخرج محمد عبد العزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان توفيق عبد الحميد، وجائزة المركز الخاصة للفنان عبدالعزيز مخيون، وجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والفنان محمد منير.

يذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا