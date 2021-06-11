شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يشوق الجمهور بكشف تفاصيل أغنية جديدة يطرحها قريبًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المطرب ​وليد توفيق،​ متابعيه بالإعلان عن قرب طرح عمل جديد له، حيث كشف عن تفاصيل أغنية جديدة، بفيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وقال فيه: "أغنية غنيتها على المسرح زمان وحبيتوها كتير اسمها "شايفك العالم بحالو".. انتهينا من تسجيلها وتوزيعها مع الأخ الملحن الشاطر ​باسم منير​.. وإن شاء لله بتعجبكم"، ولم يمر أكثر من ساعة على الفيديو الأول، لينشر "توفيق" علي موقع "إنستجرام"، جزء من الأغنية، ويعلق عليها بـ"شايفك.. قريبا"، وتقول مقدمة الأغنية التي كشف عنها راغب "شايفك.. العالم بحالو.. شايفك الحلم وخيالو".

يأتى هذا بعدما نشر وليد توفيق - فى وقت سابق - صورة جمعته بإبنته نور، ووجه وليد رسالة داعمة لنور، عبّر فيها عن مدى حبّه لها وفخره بها وبأخيها، وكتب: "باركولي ابنتي القمر نور صار عندها مؤسسة خاصة فيها لتنظيم المناسبات السعيدة والأفراح والأعياد على أمل تكون كل أيامها وأيامكم أفراح".

وتابع: "مافي شي يسعد الأب أكثر من نجاح أولاده، وهم الوحيدين الذين بيتمنى أن يراهم أنجح منه، نور ما بتعرفي قد ايه أنا وأمك وفخورين اليوم، فخورين بنجاحك وبإصرارك على رسم طريقك الله يوفقك أنت وأخيك ونراكم دائماً ناجحين وسعيدين".

وكان قد قال النجم وليد توفيق فى لقاء خاص مع الزميل علي الكشوطي من خلال تلفزيون الخليج 365، إن المرأة العربية مظلومة فى مجتمعاتنا وأن على الرجل أن يعامل زوجته، مثلما يريد أن يعامل زوج أبنته أبنته، موضحا أن الرجل لابد أن يتعامل مع زوجته علي أنها ابنته وأخته وحبيبته، مشيرا إلي أن لا يوجد هناك بيت ليس به خلافات ولكن المعاملة الطيبة هي أهم شئ والإحترام المتبادل أمر واجب علي الجميع، والله حلل الطلاق مثلما احل الزواج وبالتالى فى حالة وجود خلاف غير قابل للحل فالطلاق بالحسنة أفضل.

واستكمل وليد توفيق في حديثه مع علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365، أن ضياع الحقوق الملكية مشكلة الفنان العربي، والفنان اذا حصل علي حقوقه كاملة سيعيش مرتاح، موضحا أنه يقوم حاليا بمحاولات لإعادة حقوقه فى ملكية العديد من الأغاني التي تقدم علي قنوات اليوتيوب ولا يحصل منها علي حقوقه، موضحا أن إسرائيل "عدو" وسبق وقام العديد منهم بسرقة أغانيه، ولكنه يقاوم من خلال تقديم أعمال جديدة، وأغاني متميزة يقاوم بيها تصرفاتهم تجاه أغانيه.

وليد توفيق هو النجم الذي اشتهر بعشقه للفن والغناء منذ طفولته وحفر اسمه حتى أصبح من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم العديد من الأغانى المتميزة والأفلام السينمائية وخاصة أغنية "أنزل يا جميل فى الساحة" والتى تعتبر أغنية أساسية فى احتفالات أعياد الميلاد فى كل أنحاء الوطن العربى.