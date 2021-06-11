شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف رومانسية جمعت محمد فراج وبسنت شوقى على الريد كاربت قبل عقد قرانهما اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين الحين والأخر يشهد الوسط الفني قصة حب جديدة تكلل بالزواج، أحيانا بين فنان والطرف الاخر يكون من خارج الوسط الفني، وأحيانا تكون العلاقة بين شخصين من داخل الوسط الفني وهى الحالة التي نشهده اليوم الجمعة، حيث يعقد قران الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى والذى سيحضره الأصدقاء المقربة من الوسط الفني وخارجه وأسرتيهما.

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهروا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، والتي أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج في تصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا وأخرهم مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.

ظهر الثنائى محمد فراج وبسنت شوقى في المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية بشكل كبير كان أخرهعما في مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لفتا الأنظار إليهما بعد تقبيله لها على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح وذلك ردا على شائعة خلافات نشبت بينهما في مهرجان الجونة تداولها عدد من الأشخاص ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما يقال على المواقع الالكترونية.

وكما ان محمد فراج وبسنت شوقى يظهران ادئما سويا على السجادة الحمراء في المهرجانات السينمائى ويظهران لحظات حب ورومانسية بينهما أمام عدسات الكاميرات، فحضرا الثنائى أيضا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدورة الماضية، وبشكل شيك وأنيق وجنتلة، قام محمد فراج بثنى ركبتيه والامساك بـ "ديل" فستان خطيبته بسنت شوقى لكى يقوم باستعداله حتى تستطيع أن تلتقط الصور التذكارية.