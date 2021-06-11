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صور| إيمي سمير غانم تزور قبر والدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

زارت الفنانة إيمي سمير غانم، قبر والدها الفنان الكبير سمير غانم في الجمعة الثالثة له داخل قبره بعد رحيله عن عالمنا يوم 20 مايو، وتم دفنه عقب صلاة الجنازة عليه ظهر يوم الجمعة 21 مايو.

ونشرت إيمي، فيديو لها من أمام قبر والدها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله يرحمك ويغفر لك يا رب".

وحرصت إيمي، خلال الفيديو على إظهار الجدار الرخامي الذي يحمل اسم والدها والشجر الموجود.

جدير بالذكر أن جنازة سمير غانم شيعت من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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