محمد فراج يحتفل اليوم بعقد قرانه على بسنت شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يستعد الفنان محمد فراج، مساء اليوم الجمعة، للاحتفال بعقد قرانه على الفنانة بسنت شوقي.

ومن المقرر أن يقتصر حفل الزفاف الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى، على أهل العروسين والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

يأتي زواج محمد فراج وبسنت شوقي بعد عدة تأجيلات على مدار العامين الماضيين، بسبب ظروف العمل وارتباط "فراج" بتصوير دوره في مسلسل "لعبة نيوتن" ومسلسل "ضد الكسر"، وأيضا أزمة فيروس كورونا.

وكان محمد فراج، قد أعلن في عام 2019، خطبته من الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

جدير بالذكر أن محمد فراج شارك في رمضان الماضي بمسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب وعائشة بن أحمد.

وشارك فب مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، لؤي عمران ومصطفى درويش، إلى جانب ظهوره كضيف شرف في مسلسل "خلي بالك من زيزي" ومسلسل "الاختيار 2".

فيما اكتفت بسنت شوقي بالمشاركة في بطولة مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل ومحمد شاهين.