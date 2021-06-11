الليلة.. انطلاق مهرجان "الكاثوليكي للسينما" في نسخته الـ٦٩.. وهؤلاء أبرز المكرمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تنطلق فعاليات افتتاح وختام الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية برئاسة الأب بطرس دانيال، اليوم الجمعة، والذي يقام في يوم واحد فقط بدلاً من أسبوع.

يأتي ذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الإجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أي فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التي أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وقررت اللجنة العُليا للمهرجان، منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين حسن يوسف وحسين فهمي، وسهير المرشدي، وهالة فاخر، وجائزة التميز الإعلامي للإعلامية سوزان حسن، وجائزة فريد المزاوي للمخرج محمد عبدالعزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان توفيق عبدالحميد، وجائزة المركز الخاصة للفنان عبدالعزيز مخيون، وجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والفنان محمد منير.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما هي: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.