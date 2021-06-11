"أعلى المبيعات".. أحمد حلمي يهنئ تركي آل الشيخ على روايته الجديدة "تشيللو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد حلمي على تهنئة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية على روايته الجديدة التي تحمل اسم "تشيللو".

ونشر حلمي، صورة الرواية عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك، وأعلى المبيعات إن شاء الله".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن استعداده لطرح روايته الأولى "تشيللو" التي ستباع في معرض الكتاب بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر آل الشيخ، صورا للرواية عبر حسابه على تويتر، وعلق: "وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريباً".

ومن المقرر أن يباع الكتاب بدولار واحد في كل أنحاء العالم دعما للثقافة، حسب قوله.