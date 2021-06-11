منة شلبي تعبر عن حبها لحنان ترك والأخيرة ترد.. وتعليقات تطالب بحذف الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة منة شلبي عن اشتياقها لصديقتها الفنانة حنان ترك، ونشرت عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة قديمة تجمعهما.

وكتبت منة في تعليقها على الصورة "وحشتيني اوي ودائما في القلب يا حب".

‏‎وردت حنان على الصورة، قائلة "حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب".

‏وجاء رد منة على تعليق حنان "وميحرمنيش من أنقى وأجدع وأنضف صاحبة وأخت، ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة".

ولاقت الصورة والرسائل المتبادلة بين منة وحنان إعجاب الجمهور، فيما ابدى البعض عدم إعجابه بنشر منة لصورة قديمة تظهر فيها حنان بدون حجاب، وطالبها عدد منهم بحذفها واستبدالها بصورة أخرى حديثة لحنان.

ومن بين التعليقات "‏‎طيب ماتحطلها صورة بالحجاب، ليه بس بشعرها"، "‏‎طب ليه تحطي صورتها بشعرها وهي انسانة محجبة وملتزمة دلوقتي؟"، "‏‎مع احترامى ليكي يا أستاذة منة ولصفاء نيتك اكيد بس ياريت تشيلي الصورة وتحطيلها صورة بالحجاب افضل"، "‏‎لو وحشتك فعلاً وتتمنيلها الخير إحذفي الصورة دي.. عشان هي دلوقتي بقت إنسانة محجبة وملتزمة.. ربنا يهدي الجميع".

ورد آخرون على التعليقات الرافضة مؤكدين أنها مرحلة في حياة حنان ترك وان هناك صور كثيرة سواء من اعمالها الفنية أو من حياتها قبل الاعتزال بغير حجاب، وأشاروا إلى أن حنان علقت على كلام منة دون أن تبدي استيائها من الصورة.

جدير بالذكر أن منة وحنان التقيا في أكثر من عمل فني، منها فيلم "أحلى الأوقات" والذي شارك في بطولته هند صبري، عمرو واكد، خالد صالح سامي العدل، حسن حسني، وأمير كرارة، إخراج هالة خليل.