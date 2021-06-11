قبل"أولمبياد طوكيو".. عمرو عرفة يوجه رسالة للاعب المنتخب الأوليمبي مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشاد المخرج عمرو عرفة بأداء اللاعب مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي بعد احرازه هدفين أمام منتخب جنوب أفريقيا.

ونشر عرفة، صورا للاعب عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏يا مصطفى يا مصطفى .. أنا بحبك يا مصطفى".

أقيمت المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الوطني الأوليمبي ومنتخب جنوب أفريقيا أمس الخميس على ستاد السويس، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو.

ويفتتح منتخب مصر الأوليمبي مشواره في أولمبياد طوكيو، بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقي الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.