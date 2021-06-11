آمال ماهر: أمر في أضعف لحظات حياتي وأكبر إبتلاءاتي.. الشكوى لغير الله مذلّة

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 02:05 مساءً - وجّهت الفنانة المصرية آمال ماهر رسالة شكر إلى جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كاشفة مرورها في “أضعف لحظات حياتها وأكبر إبتلاءاتها”.
وكتبت: “جمهوري العزيز، ربنا وحده عالِّم مساندتكم ليّا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي”.
وتابعت: “لو أقدر أروح لكل إنسان و إنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر. ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر إبتلاءات حياتي”.
وأضافت: “ربنا كريم وقوي وجبار وهو المُعز والمُذل، كلي إيمان بإن لو الكون كله إجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له”.
وقالت: “كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد و الكنائس”.
وأردفت بقولها: “الشكوىٰ لغير الله مذلة ، ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، و من الله فقط أنتظر الفرج والجبر والنصر وجزاء الصبر والإحتساب على كل ما يعلمهُ الله ، حسبي الله فهو نعم المولىٰ ونعم النصير، اللهم لك الحمد على كل شئ اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء.. فكل قدرك وقضائك خير يا رب”.
واختتمت كلامها: “هيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله… وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم … دعواتكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر: أمر في أضعف لحظات حياتي وأكبر إبتلاءاتي.. الشكوى لغير الله مذلّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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