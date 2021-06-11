هنا الزاهد تحرج شقيقتها فرح على الهواء.. شاهدوا رد فعلها!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 02:05 مساءً - حلّت الفنانة فرح الزاهد ضيفةً على أحد البرامج الفنية المذاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تقوم فكرته على استضافة أحد النجوم، ويطلب منه مقدّم البرنامج الاتصال بأحد أصدقائه أو أشقائه لإجراء مداخلة هاتفية معه، لذا اتصلت فرح الزاهد بشقيقتها هنا، التي كشفت خلال المداخلة أمراً أحرج فرح أمام الجمهور، حيث سألتها بأسلوب طريف: “أنا الوحيدة التي أعلم لماذا لا تريدين تغيير قصّة شعرك، دا لأن “قورتك (جبينك) كبيرة”… لتخفي فرح وجهها بيدها وتدخل في حالة من الضحك الهستيري.

يُذكر أن الشقيقتين الزاهد خاضتا السباق الدرامي الرمضاني الماضي، حيث شاركت هنا في مسلسل “النمر” مع الفنان محمد إمام ونيرمين الفقي، وهو من إخراج شيرين عادل، بينما شاركت فرح في مسلسل “الطاووس”، الذي قام ببطولته الفنان جمال سليمان وسهر الصايغ، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.