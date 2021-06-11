رامز جلال ساخراً من انتصار: بتعمل إعلان معجون أسنان مش مشهد رعب

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 02:05 مساءً - نشر الفنان رامز جلال صورة له مع الفنانة انتصار من كواليس تصوير فيلم “أحمد نوتردام”، وذلك عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، حيث ظهر الاثنان بمكياج الرعب في الفيلم وعلّق على الصورة ساخراً بقوله: “انتصار بتعمل إعلان معجون أسنان مش مشهد رعب كواليس فيلم “أحمد نوتردام” “.

يُذكر أن رامز جلال يعود إلى السينما هذا العام بفيلم “أحمد نوتردام” بعد غياب عامين منذ مشاركته في فيلم “سبع البرومبة”.

ويشارك في الفيلم الى جانب رامز جلال وانتصار كلٌ من: غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وهو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدّما معاً فيلم “رغدة متوحشة”، وفيلم “سبع البرومبة”.

يُذكر أن صنّاع فيلم “أحمد نوتردام” كانوا قد غيّروا اسمه من “هيكل نظمي” إلى الاسم الحالي قبل طرح بوستر الفيلم في الأسواق ومواقع التواصل الاجتماعي، وقبل أن يضع محمود كريم مخرج الفيلم اللمسات الفنية على مونتاجه، قبل عرضه في دور السينما لأول مرة.