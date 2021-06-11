فن ومشاهير

خاص| عضو "المهن التمثيلية" يكشف تطورات حالة الفنان سيد جبر الصحية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان سيد جبر بعد دخوله أحد المستشفيات.

وقال مكرم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان سيد جبر تعرض لأزمة صحية ونقل على إثرها إلى المستشفى منذ يومين، ودخل العناية المركزة.

وأضاف، أن حالته الصحية حاليا جيدة ومستقرة وأنه بخير ، وكان متواجدا معه بالمستشفى، وكان من المقرر خروجه أمس الخميس من المستشفى، ولكن فضل الأطباء خروجه اليوم الجمعة ليعود لمنزله.

وشارك الفنان سيد جبر، مؤخرا في بطولة مسرحية "سيد درويش"، وأيضا مسرحية "القطط" على مسرح عبدالمنعم مدبولي.

جدير بالذكر أن الفنان سيد جبر، واحد من الفنانين الكوميديانات، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، وأبرز مشاركاته مع الفنان الكبير سمير غانم على خشبة المسرح.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا