ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

خضعت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، لعملية جراحية بأحد المستشفيات في الكويت، ولم تكشف عن أي تفاصيل بخصوص هذه العملية.

ونشرت زينب، صورة لها بالمستشفى عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "صار موعد العملية دعواتكم".

وقالت زينب فياض، في فيديو لها عبر ستوري "إنستجرام": "لم أخشى من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العملية وتوكلي على الله".

جدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، تزوجت من نصر فياض مطلع تسعينيات القرن الماضي، وانفصلت عنه بعد إنجاب ‏ابنتهما زينب.