وائل عبدالعزيز يعلق على مساعدة أحمد مكي لـ فاطمة كشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علق الفنان وائل عبدالعزيز، عما تردد مؤخرا بشأن تكفل الفنان أحمد مكي بعلاج الفنانة فاطمة كشري.

وكتب وائل، عبر حسابه على فيسبوك : "مكي الجميل المحترم قدوة وانسان لأي حد فينا.. ربنا بيدي الإنسان عشان يبقى خير ويدي أي محتاج .. مش بيدي عشان الناس تبخل على بعضيها.. برافو يا مكي يا محترم يا معلم يا إبن الأصول.. ربنا يعزك ويرزقك من وسع".

وكانت فاطمة كشري، قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أمس الخميس، إنها تتواجد في المستشفي لإجراء تحاليل وأشعة، مؤكدة ما تم تداوله بشأن تواصل الفنان أحمد مكي معها من خلال مديرة أعماله للسؤال عنها وتوفير ما تحتاجه، إلى جانب اهتمام نقابة المهن التمثيلية بمتابعة حالتها الصحية.

فاطمة كشري أجرت منذ فترة عملية فتاق، وشعرت بآلام في بطنها تبين معها حاجتها لإجراء تدخل جراحي من جديد، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية تكفلها بتكاليف العملية الثانية، رغم أن فاطمة ليست من بين أعضاء النقابة.