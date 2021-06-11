تامر عاشور يعلق على افتتاحه أولى الحفلات في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان تامر عاشور عن افتتاحه أولى الحفلات الغنائية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

ونشر تامر، فيديو له عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏يسعدني ويشرفني أن أكون أول فنان يفتتح الحفلات في جدة الحبيبة.. وإن شاء الله يبقى موسم مُشرف لكل الفنانين".

وقال عاشور بالفيديو "بقول لجمهور جدة وحشتوني جدا، وإن شاء الله يكون فيه حفلات كتير الأيام الجاية.. وبشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على المجهود الجبار المعمول من تنظيم للإجراءات الاحترازية".

جدير بالذكر أن تامر عاشور غنى تتر مسلسل "ولاد ناس" الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، والأغنية كلمات دعاء عبدالوهاب وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.