إيرادات الخميس.. "أحمد نوتردام" الأول و"ثانية واحدة" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 4 أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "ثانية واحدة"، وحققت الأفلام الأربعة مجتمعة أمس الخميس 10 يونيو 670 ألفا و537 جنيها، موزعة على النحو التالي..

أحمد نوتردام

حصل على المركز الأول فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 232 ألفا و537 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

في المركز الثاني يأتي فيلم "ديدو" محققًا 203 آلاف و473 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ماما حامل

فاز بالمركز الثالث فيلم "ماما حامل"، محققًا 189 ألفا و309 جنيهات.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

ثانية واحدة

واحتل المركز الرابع فيلم "ثانية واحدة"، والذي حقق 45 ألفًا و218 جنيها.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.