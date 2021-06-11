كتاب ميغان ماركل The Bench يتصدر في أمازون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قفز كتاب “ميغان ماركل” للأطفال The Bench إلى المركز الأول على موقع أمازون الأكثر مبيعًا في غضون ساعات بعد ساعات من استحواذه على المراكز الخمسة الأولى.

وبحسب موقع “ميرور” فإن كتاب “The Bench” هو مُستوحى من قصيدة كتبتها دوقة ساسكس عن يوم الأب الأول للأمير “هاري”. وهو مبني على استكشاف العلاقة الخاصة بين الأب والابن كما تراها عينا الأم.

الكتاب المكون من 40 صفحة والذي تبلغ قيمته 18.42 دولارًا (12.99 جنيهًا إسترلينيًا) مزود برسوم إيضاحية بصور لعائلة من بينها واحدة من “ميغان” وهي تحتضن طفلًا حديث الولادة في إيماءة محتملة لابنتهما المولودة حديثًا “ليلي ديانا”.

وعلى الرغم من البداية الوعرة التي شهدت زحف الكتاب إلى رقم 100 على مخطط أمازون بالأمس، فقد طار الآن إلى المرتبة الخامسة في قائمة كتب الأطفال في المملكة المتحدة.

وكان من المتوقع أن يرتفع، وقد وصل بالفعل إلى المرتبة الأولى في الفئة الفرعية “خيال حول القيمة والفضائل للأطفال” على الموقع الإلكتروني.

لقد التقط الأشخاص نسخًا بالفعل عبر الإنترنت وشاركوا أفكارهم في قسم المراجعات Reviews مع الكتاب الذي يبدو أنه قد انقسم في الرأي بين القراء.