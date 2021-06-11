كارمن سليمان تبدأ موسم صيف 2021 ب “لعبتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة المصرية كارمن سليمان لافتتاح موسمها الغنائي لصيف 2021، بطرح أغنية جديدة بعنوان “لعبتي” وتعكف خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات النهائية استعدادًا لطرحها على قناتها الرسمية على اليوتيوب بالتزامن مع موسم الصيف الجاري.

وتتعاون كارمن من خلال أغنية “لعبتي” مع الشاعر الغنائي نور عبد الله، والملحن مصطفى العسال، وميكس ماستر ماهر صلاح والموزع عمرو الخضري.

من جهة أخرى، تشارك حاليًا النجمة كارمن سليمان، بمسرحية “ليلة من ألف ليلة”، بدويتو غنائي وتمثيلي مع الفنان محمد الشرنوبى، خلال أحداث العرض المسرحي الجديد مسرحية “ليلة من ألف ليلة” للنجم الكبير يحيى الفخراني، والذي تم تغيير اسمها من خلال المخرج مجمدي الهوارى اسمها إلى “ياما في الجراب يا حاوي”.

وتدور المسرحية المقرر عرضها قريبا، حول شخصية “الشحات” الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، إذ يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة “شرنوبى”، في حب ابنة الشحات “كارمن سليمان”، ويبدأ في التنكر في شخصية ابن الجنايني لتسقط الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير.

ويعتمد الفخراني على مجموعة جديدة من الأبطال في العرض الجديد من مسرحية “ليلة من ألف ليلة” بعد تراجع الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب وانشغال هبة مجدي ومحمد محسن خلال الفترة القادمة، وتجرى حاليا مفاوضات ضم مطربة ومطرب جدد وعدد من الأدوار الأخرى، ومن المتوقع أن يتم الاعتماد على تكنولوجيا حديثة ومختلفة خلال العروض الجديدة للعمل المقرر عرضه خلال شهرين من الآن. ولم يحدد الفخراني موقفه من الدخول إلى تجربة جديدة بالموسم الدرامي الرمضاني القادم بعد نجاحه خلال الفترة الماضية.

وتدور قصة مسرحية الفخراني الجديدة حول شخصية “الشحات” الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.