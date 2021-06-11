زينة: نكافح في الحياة ليس حبا فيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت الفنانة المصرية زينة نشر اقتباس عن سر الكفاح في الحياة، أثار شجون كل متابعيها، مؤكدة إنها لا تكافح حبا في الحياة نفسها ولكن حبا فيمن تحب.

زينة نشرت صورة واحدة عبر حسابها بموقع إنستقرام، واستشهدت بمقولة ينسبها البعض إلى الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق تقول: نكافح في الحياة ليس حبا فيها … ولكن حبأ في من نحب”.

وجاءت التعليقات مؤيدة للاقتباس بشدة فعلقت النجمة عبير صبري قائلة: آه والله، ووضع المئات من متابعي زينة أيقونات القلب الأحمر اعجابا بالمقولة وبإطلالتها الجديدة.

اللافت أن الكل توقع أن الإطلالة جديدة ومن كواليس عمل فني منتظر، ولكن الحقيقة ان الصورة تم التقاطها في منتصف شهر أبريل الماضي، ضمن تحضيرات زينة لبطولة مسلسلها الأخير “كله بالحب” الذي عرض ضمن المسلسلات المصرية في رمضان 2021.

وشارك زينة بطولة مسلسل “كله بالحب” بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.