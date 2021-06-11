تسبّب بها تشابه أسماء.. وفاة المخرج محمد سامي تُشعل مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبّب تشابه في الأسماء، في إثارة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء خبراَ قديماً عن وفاة المخرج الكبير محمد سامي، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية، لينتشر الخبر على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، رغم حدوثه منذ عام تقريباً، ما أثار هلع وقلق الكثير من جمهور مخرج “نسل الأغراب” متسائلين عن حقيقة الأمر.

لكن سرعان ما نفت مصادر مقرّبة من المخرج محمد سامي كل الأنباء المتداولة على مواقع التواصل بشأن وفاته، مؤكدةً أنه بصحة جيدة، وأن في الأمر لبساً سببه تشابه في الأسماء بين المخرج محمد سامي، والمخرج الراحل محمد سامي والد المخرج ياسر سامي، والإعلامية ماهي سامي.

وكان الفنان إيساف قد نشر صورة للمخرج الراحل ناعياً إياه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلاً: “البقاء لله المخرج والأب أول من ساعدني في حياتي الفنية، وأول من اقتنع بيا والد أصدقائي ماهي وتامر والمخرج ياسر سامي”.

وتصدّر المخرج محمد سامي قائمة الأكثر بحثاً على مؤشر البحث العالمي “غوغل” ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعدما تداول البعض نبأ وفاته متأثراً بفيروس كورونا المستجد.