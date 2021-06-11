نيللي كريم عن دخولها مجال الغناء: “فكرة واردة وأستمتع بها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة نيللي كريم أنها لا تمانع فكرة دخولها مجال الغناء، مشيرة إلى أنها تقوم بالغناء من أجل المتعة وليس لديها مانع لتقديم المزيد، بعد أن نجحت تجربة غنائها سابقا بأغنية “دولا دولا” مع المدفعجية، وأغنية المهرجانات “مليونير” التي قدمتها في مسلسلها بـ”100 وش”.

وأوضحت نيللي أن هذه الخطوة أشعرتها بالسعادة عند تنفيذها المشاريع الغنائية، ولفتت إلى أنها لا تستبعد فكرة احتراف الغناء خصوصاً أن العديد من الممثلين قد اتجهوا لذلك مؤخراً.

وقالت في لقائها ببرنامج “ذا إنسايدر بالعربي”: “اللي بيغنوا بيمثلوا، واللي بيمثلوا بيغنوا.. إيه المشكلة”.

تصريحات نيللي كريم أثارت اهتمام الجمهور، تحديداً بعد أن أبدعت في مجال التمثيل خلال السنوات الماضية، ونجحت أيضًا بتقديم الأغنيات بالصدفة، ومن الواضح أن نجاح تلك الأغنيات حفّزها لتقديم المزيد في مجال الغناء.

وتعيش النجمة نيللي كريم حالة من النشاط الفني فى الفترة الحالية، حيت انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم “200 جنيه”، وتنتظر عودة استئناف تصوير فيلم “العميل صفر” مع الفنان أكرم حسني.

من ناحية أخرى تنشغل نيللى كريم حالياً بتحضيرات مسلسلها الجديد “دهب”، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، من تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج هاني خليفة، والعمل إنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب، وتعقد حالياً نيللي كريم والقائمون على المسلسل جلسات عمل مكثفة للاستقرار على التفاصيل المبدئية للمشروع الدرامي.