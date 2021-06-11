مليء بالتفاصيل المُبهجة.. شاهد إعلان مسرحية شيريهان “كوكو شانيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت منصة “شاهد VIP” عن الإعلان الترويجي الأول لمسرحية “كوكو شانيل” التي تعود بها الفنانة شيريهان من جديد بعد غياب سنوات عدّة، برعاية هيئة الترفيه.وعلى رغم أنّ الفيديو الدعائي، جاءت مدته قصيرة للغاية، لم تتعد 35 ثانية فقط، إلاّ أنّ كل لقطة بداخله كانت تحوي تفاصيل كثيرة مبهجة، أعادت إلى ذاكرتنا رائحة الفن الأصيل والأجواء الرائعة التي كنا نستشعرها في طفولتنا عند مشاهدتنا أعمالها المسرحية منذ سنوات عدّة.

ظهرت الفنانة الاستعراضية، بإطلالة براقة، كما اعتدناها في أعمالها السابقة، إذ ارتدت فستاناً براقاً مفتوحاً من الجانب، ما كشف عن رشاقة جسدها وبرغم الظروف الصحية الصعبة التي مرّت بها، إلاّ أنّها ما تزال في وهجها وقمة أناقتها ورشاقتها.

كما حرصت على الغناء بصوتها، الذي يحمل بين طياته مشاعر كثيرة تصل إلى من يستمع إليه بسهولة، وتختلط ما بين الشجن والكبرياء والثقة بالنفس، ونستطيع التعرف إلى نغمة صوتها من بين مئات الأصوات. وخلال المشاهد أيضاً، ظهرت وهي ممسكة بيدها سيجارة، كما كانت تصمم أحد الفساتين على المانيكان أثناء غنائها.

يُذكر أنّ “كوكو شانيل”، لم تكن هي البوابة الأولى لعودة شيريهان إلى جمهورها، بل سبق وتألقت في إعلانات رمضان الماضي، وظهرت فيه وهي ترقص بمهاراتها الاستعراضية، وتكشف عن مدى إصرارها وتحدّيها الظروف، ولاقى ظهورها الأول اهتمام جمهورها الذي أعرب عن اشتياقه إلى رؤيتها.