أحمد حلمي يدعم موهبة طفلة بعد بكائها.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنَّ الفنان المصري أحمد حلمي عزم على تقديم موهبةٍ فنيةٍ جديدةٍ للجمهور، كما كان يفعل في اكتشاف المواهب عندما كان عضواً في لجنة تحكيم برنامج المواهب “Arab’s Got Talent”، حيث شارك مقطع فيديو عبر صفحته في “فيسبوك” لدعم موهبة طفلة لم تُحقق حلمها بمشاركته أو الفنان المصري تامر حسني في فيلم سينمائي.

وبحسب الفيديو الذي نشره حلمي، فقد ظهرت طفلة تبكي وبجوارها شاب، وكانت تتحدث عن تعرضها لموقف من جانب مكتب اختبار أداء خاص بالمنتج المصري أحمد السبكي، حيث كانت تحلم بتحقيق حلمها في التمثيل.

وقالت الطفلة إن أحمد السبكي منحها وعداً بالمشاركة في فيلم يقوم ببطولته أحمد حلمي أو تامر حسني في حال تخطي اختبار الأداء، موضحةً أنَّها عقب تخطيها تجارب الأدء أكد لها السبكي أن حلمي وتامر يرغبان في إخبارها بشيءٍ ما.

وتابعت الطفلة أنَّها شعرت باقتراب تحقيق حلمها بأن تُصبح ممثلةً، غير أنَّ أحمد حلمي وتامر حسني دخلا إلى الغرفة وقالا لها “عندكم شامبو؟”، في إشارة للعبارة الشهيرة المتداولة عبر تطبيق “تيك توك”، مركبةً على فيلم “الألماني”.

وبعدها كشفت الطفلة أنَّ دموعها “مصطنعة” وأنَّها تودّ أن يُشاهد أحمد حلمي وتامر حسني الفيديو؛ لكي تخبرهما أنَّه لا يوجد لديها “شامبو”، حيث استطاعت التعبير عن موهبتها، وجعلت أحمد حلمي يصف تمثيلها بالصادق، وكتب مازحاً: “ده أنا صدقتكِ بجد.. ولسه لحد دلوقتي مصدقكِ”.

يُذكر أنّ أحمد حلمي يُحضَّر لفيلم سينمائي قيل إنه سيجمعه بالنجمة روبي، وربما تكون تلك الطفلة التي تحمل موهبة تمثيلية من بين المشاركين معه، كما توقَّع البعض.