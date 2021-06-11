شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين سرطان الرئة وورم المخ.. زكي فطين عبد الوهاب يواجه أزمتين فى 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الذعر انتابت محبي الفنان زكي فطين عبد الوهاب عليه بعدما تسبب فيها بإعلانه خبر إصابته بورم في المخ من المرحلة الرابعة عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، حيث حرص متابعيه خلال التعليقات على التوجه بالدعاء له مثلما ظهر في التعليقات وردود الفعل على البوست الذى كتبه مؤخراً.

ولا تعتبر إصابة زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ هي الأزمة الصحية الأولى الذى يقابلها مؤخراً، حيث سبق وأعلن عن إصابته بسرطان في الرئة عام 2019، بما يعني أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب تعرض لأزمتين كبيرتين خلال أقل من ثلاثة سنوات من 2019 وحتي 2021، إلا أن متابعيه واثقون في تخطيه تلك الأزمة خاصة أنه حينما واجه محنته الأولى اعتبرها دور برد وهيعدي على حد قوله آنذاك.



زكي فطين عبر حسابه على موقع فيس بوك

حيث قال الفنان الكبير وقتها فى بداية عام 2019 حينما أعلن إصابته بالسرطان في الرئة «أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي، ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان، لازم يتعامل معاه بنفس المنطق».

على جانب آخر يعد آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب مشاركته فى مسلسل "كوفيد 25" الذى شارك فيه مع النجم يوسف الشريف حيث تكون العمل من 15 حلقة وعرض فى رمضان الماضى على شاشة قنوات ON والحياة.