شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى الإيطالى المصرى إليساندرو محمود يصدر أول ألبوم بعد جائزة أفضل مطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المغنى الشاب الإيطالى من أصل مصرى إليساندرو محمود، أول ألبوم له بعد فوزه بجائزة أفضل مطرب فى إيطاليا بمهرجان سان ريمو 2019 ، وهو مستوحى من الأساطير اليونانية، وقال إن "روحى مزدوجة بين مصر وسردينيا".

وأشارت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية إلى أن محمود أصبح من فتى يحلم بالموسيقى بعض الاخفاقات إلى الفائز بجائزة سان ريمو بأغنية " Soldi" التى حققت نجاحا عالميا.

واوضحت الصحيفة أن الألبوم باسم "جيتوليمبو" يحتوى على أغنية يقول فيها الأرقام من 1 إلى 3 باللغة العربية.

محمود" من أب مصرى وأم إيطالية وشارك فى المهرجان بأغنية "المال" أو "soldi" وهى الأغنية التى تتناول أهمية المال وتأثيره الإيجابى والسلبى على الإنسان، ويعتبر مهرجان سان ريمو واحدا من أهم المهرجانات فى إيطاليا، ويزيد عمر دوراته عن الـ60 دورة وهو ما يعطى الجائزة أهمية كبيرة، وأغنية "المال" تخطت الـ2 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها ككليب.