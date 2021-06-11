شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن اليوم.. تعرف على أشهر أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، 11 يونيو ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن، الذى ولد عام 1941، ويعد واحداً من أهم مؤلفي الدراما العربية لما قدمه من مسلسلات وأفلام تنوعت بين الدينية، والتاريخية، والاجتماعية، والسير الذاتية حيث تخرج فى جامعة القاهرة عام 1960، وبدأ الكتابة قبل تخرجه بأعوام، وعمل في عدة أماكن صحفية ثم بعد تخرجه عمل في دار الهلال، واستقال عام 1963.

عمل في وزارة الثقافة، بدار الوثائق التاريخية، ثم شارك كسكرتير تحرير في إصدار ثلاث مجلات متوالية، وهي "مجلة السينما، مجلة المسرح والسينما، مجلة الفنون"، وكتب القصة القصيرة والنقد الأدبي والمقالة في مجلات" الآداب، الثقافة الوطنية، الهدف، الشهر، المساء، الكاتب، الرسالة الجديدة، الجمهورية، البيان الإماراتية، الهلال، كاريكاتير، العربى، الأهالى".



محفوظ عبد الرحمن

كانت مجموعته القصصية الأولى "البحث عن المجهول" عام 1967، والثانية " أربعة فصول شتاء" 1984، وروايته الأولى "اليوم الثامن" نشرت 1972 بمجلة الإذاعة والتليفزيون و"نداء المعصومة"، نشرت عام 2000 بجريدة الجمهورية، كما كتب سهرة للتليفزيون "ليس غدا" عام 1966.

حصل محفوظ على جائزة الدولة التشجيعية 1972، وجائزة أحسن مؤلف مسرحي 1983 من الثقافة الجماهيرية، والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون2002، وجائزة العقد لأفضل مبدع خلال 10 سنوات من مهرجان الإذاعة والتليفزيون، كما كتب للمسرح الكويتي، ومن أشهر ما كتب مسرحيتي حفلة على الخازوق وعريس لبنت السلطان.



محفوظ عبد الرحمن

من أبرز مسلسلاته "سليمان الحلبى"، "الزير سالم"، "عنترة"، "قابيل و قابيل"، "ساعة ولد الهدى"، "بوابة الحلوانى" بأجزائه الأربعة أعوام، "أم كلثوم"، "الكتابة على لحم يحترق"، "ليلة سقوط غرناطة"، وفى السينما قدم الكاتب الراحل أفلام "الشبكة"، "القادسية"، "ناصر 56" عام، "كوكب الشرق"، "حليم".

زوج الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وتوفى في يوم 19 أغسطس 2017، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ76 عاما.