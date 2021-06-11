فيديو| يوسف شعبان في كواليس تصوير مشهد بـ"ملوك الجدعنة" قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للفنان الراحل يوسف شعبان من كواليس تصوير آخر أعماله الدرامية وهو مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عُرض في رمضان الماضي.

وكان المشهد المتداول يجمع بين الفنان يوسف شعبان والفنان وليد فواز في الكواليس، ويتواجد حولهما عمرو سعد ومصطفى شعبان ودلال عبدالعزيز والمخرج أحمد خالد موسى.

وتوفي الفنان الكبير يوسف شعبان، في فبراير عن عُمر ناهز الـ 89 عاما، داخل أحد مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى.