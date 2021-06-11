صور وفيديو| مايا دياب تغني "أحلى كلام" بحفلها على منصة "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قدمت الفنانة مايا دياب، أغنيتها الجديدة "أحلى كلام" خلال حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الخميس، عبر منصة "شاهد VIP" الذي يُقام تحت عنوان "X _ plore Super Maya".

وظهرت مايا، خلال الحفل بشخصية "سوبر مايا" التي كشفت عنها قبل أيام بمقاطع قصيرة عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية "أحلى كلام" من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمود خيامي، وتوزيع هادي شرارة، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مايا دياب، كانت أغنية "الكعب العالي" وهي من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري.