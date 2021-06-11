فاطمة كشري.. كلمتها لـ"السيسي" أثارت ضجة و10 جنيهات أول أجر تقاضته

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

تُعد الفنانة فاطمة كشري واحدة من أقدم وأشهر كومبارسات السينما والدراما التليفزيونية، اسمها الحقيقي فاطمة السيد عوض الله، ولقبت باسم فاطمة كشري نظرًا لعمل عائلتها في بيع الكشري.

بدأت عملها بالتمثيل عندما صادفت تصوير أحد الأعمال الفنية في الشارع، جذبها هذا العالم، ورغبت في اقتحامه، وهو الحلم الذي تحقق، بالعمل ككومبارس في السينما.

قالت في أحد البرامج التليفزيونية، إن أول أجر حصلت عليه هو 10 جنيهات، ويُعد فيلم "صراع الأحفاد" مع الفنان نور الشريف والفنانة فريدة سيف النصر، أولى مشاركاتها الفنية.

تعاني فاطمة حاليًا من أزمة صحية، بعد إجرائها عملية "الفتاق"، وتدهورت حالتها الصحية، واحتاجت لتدخل جراحي جديد، ونستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عنها..

- أول أعمالها بالدراما التليفزيونية، كان من خلال مسلسل "دهب قشرة" عام 2001 .

- ظهرت في الحملة الدعائية الشهيرة لقنوات "ميلودي" وحققت من خلالها شهرة واسعة.

- من أشهر الأعمال التي شاركت فيها: "أحلى الأوقات"، "سجن النسا"، "عريس من جهة أمنية"، "خالتي فرنسا".

- أثارت ضجة بتصريحاتها العفوية التي وجهت فيها نصيحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن برنامج "صباحك مصري" على قناة "إم بي سي مصر2"، والتي قالت فيها: "عايزاه يلبس كلاسين تحت البناطيل عشان البرد، احنا محتاجينه"

- أكدت الفنانة فاطمة كشري أنها لم تتوقع كل الضجة التي أثيرت حول الكلمة التي وجهتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء استضافتها في برنامج "صباحك مصري"، على فضائية MBC مصر2.

- وأضافت فاطمة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما حدث أنني طلبت من المذيعة توجيه كلمة للباشا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن ينظر إلى الشارع الذي أسكن فيه، ويأتي لزيارته أو يرسل من يعملون معه، لأن هناك ناس فقيرة جدا وناس غنية جدا، ووجدتني أنصحه بأن يرتدي ملابس تقيه من البرد الشديد".

- وتابعت "لم أتوقع كل رد الفعل هذا على كلمتي إلى الرئيس، وقلت ما قلته دون ترتيب".

- تعاني مؤخرًا من أزمة صحية، بعدما نسي طبيب شاشا طبيا في بطنها عقب إجرائها عملية جراحية.

- لجأت لنقابة المهن التمثيلية رغم أنها ليست من أعضائها، وصدر قرارا بعلاجها على نفقة النقابة.

- كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "ضل راجل" الذي عُرض في دراما رمضان الماضي 2021.