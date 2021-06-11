حمدي الميرغني عن بيومي فؤاد ومحمد سلام: "أجمد كوميديانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان حمدي الميرغني بصحبة بيومي فؤاد ومحمد سلام في كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد "ماما حامل" المعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

ونشر الميرغني، صورة تجمعه بهما عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيلم ماما حامل مع أجمد كوميديانات حبايب قلبي.. شكراً ليكم يا أجمل جمهور في مصر وكل الدول العربية على رأيكم في الفيلم، ومستني اللي متفرجش يتفرج ويقولي رأيه".

وتجسد بطلة الفيلم الفنانة ليلى علوي، دور سيدة متزوجة من بيومي فؤاد، و(أم) للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الإجتماعية، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، هدى الأتربي، سامي مغاوري.