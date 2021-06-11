سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد “تاليا”.. “اميرتي صار عمرها 10 سنين”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 ثانية

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها “تاليا” التي أصبحت في العاشرة من عمرها. ونشرت سيرين مجموعة من الصور مع ابنتها “تاليا” وهي تحتضنها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت سيرين عبد النور على الصور معبّرة عن حبها وفخرها بابنتها قائلة: “اميرتي صار عمرها 10 سنين، ما عم صدق كيف مرقو. انشاء الله العمر كله يا قلبي انتي”.

وتستعد سيرين لانطلاق عرض مسلسلها الجديد “دور العمر” الى جانب الممثل اللبناني عادل كرم.

وكانت سيرين قد نشرت مؤخراً البوستر الرسمي لعملها الجديد “دور العمر”، وتشارك في بطولته مع الممثل اللبناني ومقدم البرامج عادل كرم ونخبة من الممثلين، وهو من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار ناصر فقيه.

الجدير ذكره أن المسلسل اللبناني يدور في سياق قصص إجتماعية رومانسية تربط أبطال العمل ببعضهم، ويعتمد في أحداثه على الإثارة والتشويق.