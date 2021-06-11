نور الغندور تحدث ضجة بإطلالتها بفستان أزرق طويل بحفل زفاف صديقتها

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 09:57 صباحاً - أطلّت الممثلة المصرية ​نور الغندور​ على الجمهور بأحدث جلسة تصوير لها، وخطفت الأنظار بفستان سهرة طويل باللون الأزرق، من توقيع المصمم العالمي ​مايكل سينكو​، بمناسبة حفل زفاف صديقتها.

وأحدثت نور ضجة كبيرة بالصور التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستعرضة إطلالتها بالفستان، وعلّقت متسعينة بكلمات أغنية لكوكب الشرق ​أم كلثوم​: “فليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة.. ألف مبروك الزواج لـ اختي و صديقتي و حبيبتي و الصغنونه بتاعتنا جواهر .. عسى الله يتمم عليكم و يهنيكم يارب”.

ونسقّت مع الفستان مجوهرات ألماسية لافتة، زادت إطلالتها جمالاً، وإعتمدت ماكياجاً أبرز نعومة ملامحها.

كما نشرت نور مجموعة أخرى من الصور، وعلّقت بطريقة طريفة: “تريدون صوراً أكثر؟”.