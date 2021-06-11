كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 09:57 صباحاً - أطلّت الممثلة المصرية نور الغندور على الجمهور بأحدث جلسة تصوير لها، وخطفت الأنظار بفستان سهرة طويل باللون الأزرق، من توقيع المصمم العالمي مايكل سينكو، بمناسبة حفل زفاف صديقتها.
وأحدثت نور ضجة كبيرة بالصور التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستعرضة إطلالتها بالفستان، وعلّقت متسعينة بكلمات أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم: “فليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة.. ألف مبروك الزواج لـ اختي و صديقتي و حبيبتي و الصغنونه بتاعتنا جواهر .. عسى الله يتمم عليكم و يهنيكم يارب”.
ونسقّت مع الفستان مجوهرات ألماسية لافتة، زادت إطلالتها جمالاً، وإعتمدت ماكياجاً أبرز نعومة ملامحها.
كما نشرت نور مجموعة أخرى من الصور، وعلّقت بطريقة طريفة: “تريدون صوراً أكثر؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر نور الغندور تحدث ضجة بإطلالتها بفستان أزرق طويل بحفل زفاف صديقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.