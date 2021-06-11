بالدموع والعناق.. انتهاء برنامج تلفزيون الواقع لعائلة كارداشيان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالدموع والعناق والامتنان.. عُرضت الخميس، الحلقة الأخيرة من برنامج "كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز" أو (مواكبة آل كارداشيان).

وذلك بعد 14 عاماً على بدء الحلقات التي سجلت الأحداث وعالم الموضة والعلاقات داخل العائلة، والتي كانت السبب في شهرة كيم كارداشيان وأخواتها.

وقالت كيم في الحلقة الأخيرة: "لست نادمة، كانت هذه أجمل عشر سنوات ونصف في حياتي".

وأضافت: "أشعر أنني أكثر فتاة محظوظة في العالم كله، فقد أتيحت لي فرصة العمل مع عائلتي يومياً، أصبحنا على ما نحن عليه الآن بفضل هذا العرض ولن أستهين بهذا أبداً".

وانتهت الحلقات بمعانقة الطاقم التلفزيوني الذي تتبع حياة الأسرة الثرية، لكن العائلة الكبيرة التي تعيش في كاليفورنيا لا تعتزم الابتعاد عن الأضواء، إذ ستعود في حلقة من جزءين يومي 17 و20 يونيو/حزيران.

كما اتفقت على مسلسل جديد على منصة "هولو" للبث من المتوقع إطلاقه هذا العام.

ولا تتوفر تفاصيل كثيرة لكن كريس جينر والدة كيم وصفت الأمر بأنه "الفصل التالي" في حياة العائلة.

وتابع البرنامج على مدى سنوات مجريات الحياة الشخصية والمهنية لعائلة كارداشيان-جينر، بما في ذلك زواج كيم من مغني الراب كانييه وست وانفصال أختها كلوي عن لاعب كرة السلة لامار أودوم وتحول الأب بروس جينر إلى امرأة باسم كيتلين.

كما كان البرنامج السبب في إمبراطورية الجمال والموضة التي أحاطت بكيم كارداشيان وأختها كايلي ومسيرة كيندال جينر في مجال عرض الأزياء وبرنامجين لكلوي وكورتني كارداشيان وشهرة كيم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يصل عدد متابعيها على "أنستقرام" إلى نحو 227 مليون متابع.

ولم يظهر وست ولا كيتلين جينر في الحلقة الأخيرة من البرنامج التي جرى تصويرها خلال الشتاء أي قبل أن تطلب كيم الطلاق من وست وقبل أن تعلن جينر ترشحها في الانتخابات على منصب حاكم كاليفورنيا.

وعُرضت الحلقة الأولى من البرنامج عبر شبكة "إي" التابعة لشركة "إن.بي.سي" يونيفرسال عام 2007، وكان البرنامج يُبث في نحو 90 دولة بعشرين لغة.

وتراجع عدد مشاهدي الحلقات في الولايات المتحدة العام الماضي إلى أقل من مليون بعدما بلغ عددهم حوالي 4 ملايين في ذروة تألق البرنامج.

كانت العائلة قد أعلنت في سبتمبر/أيلول إنهاء البرنامج لكنها لم تذكر أسباباً للقرار.