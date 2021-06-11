شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم ميلاد "الهرم" نجاح الموجي .. هذا الفنان منحه فرصة للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى نجاح الموجى، ورغم وفاته إلا أن ايفيهاته مازالت متداوله عبر السوشيال ميديا والكوميكس يتناولها الجميع خاصة شخصية الهرم فى فيلم "الكيت كات"، ولد الموجى فى11 يونيوعام 1945 بقرية ميت الكرماء مركز طلخا بمحافظة الدقهلية واسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي.

نجاح الموجي كان لديه 14 شقيقًا انتقلوا للعيش في القاهرة وفقد 11 من هولاء الأخوة في حياته، ومنحه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم فرصة التمثيل، حين أسندا إليه دورًا مهمًّا فى ‏مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969، بعد أن تخرج فى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، إذ بدأ حياته الفنية مع ثلاثى أضواء المسرح فى أواخر الستينيات.

بعد نجاحه فى "المتزوجون" ظل يرفض الأدوار الثانوية حتى جلس دون أعمال لمدة أربعة أعوام، وبعدها اضطر إلى العمل فى سهرة تليفزيونية عام 1984 مقابل أربعة جنيهات، ثم رفض تقاضى المبلغ بعد انتهاء الدور لشعوره بالمهانة.