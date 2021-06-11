شكرا لقرائتكم خبر عن رفع "للإيجار" من معظم دور العرض والفيلم يحصد 125 ألف جنيه فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع عدد كبير من دور العرض السينمائية فيلم "للإيجار" بطولة خالد الصاوى وذلك بعد أقل من أسبوعين على طرحه، وذلك بسبب ايراداته الضعيفة حيث وصل إجمالى ما حصده الفيلم بعد أسبوعين عرض 125 ألف جنيه فقط، اذ انطلق العمل فى السينمات يوم 26 مايو الماضى بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب انتشار جائحة كورونا.

فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي كلاً من شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

الفيلم تدور أحداثه في إطارتشويقي كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضورجمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضرمن صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال.