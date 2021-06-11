شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مليون دولار من نصيب Nobody بعد أكثر من شهرين على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما Nobody إلى 48 مليونا و30 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه فى 26 مارس الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 26 مليونا و95 ألف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و21 مليونا و935 ألف دولار في دورالعرض حول العالم.

يقوم الحائز على جائزة إيمي "بوب أودينكيرك بلعب دورHutch Mansell، وهو أب وزوج تم التقليل من شأنه وتجاهله، إضافة إلى تعرضه للكثير من الإهانات.

ولكن عندما اقتحم لصان منزله ذات ليلة، رفض Hutch الدفاع عن نفسه أو عائلته، ما جعل ابنه المراهق بليك، يشعر بخيبة أمل فيه ويبدو أن زوجته بيكا "كوني نيلسن"، ستبتعد عنه هي الأخرى عنه.

تستكمل أحداث فيلم Nobody في إطار تشويقة ودراما حيث يحاول Hutch إعادة عائلته من جديد، والحفاظ على ما تبقى من كرامته، بعد حادث الاقتحام، الأ أنه يواجه العديد من المشكلات التي تؤثر على علاقته بمن حوله.

فيلم Nobody من بطولة بوب أودينكيرك، أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسن، كريستوفر لويد، مايكل أيرونسايد، كولين سالمون، بيلي ماكليلان، جيج مونرو، بيزلي كادوراث، ألكسندر بال، هامبرلي جونزاليس، إدسون موراليس، جي بي مانوكس.