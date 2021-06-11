شيرين رضا تهنئ ابنتها نور بعيد ميلادها.. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأت الفنانة شيرين رضا، ابنتها نور عمرو دياب، بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت شيرين صورة لابنتها، معلقة "عيد ميلاد سعيد يا نونو، أتمنى أن تصبح كل أحلامك حقيقة، أحبك جدا جدا جدا".

وردت نور في تعليق على منشور والدتها "أحبك جدا جدا جدا يا ماما".

كانت نور شاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بصور جديدة، نشرتها بمناسبة عيد ميلادها.

وظهرت نور في الصور مرتدية فستانا بألوان مبهجة، يناسب الأجواء الصيفية، وممسكة في واحدة من الصور بباقة زهور، وعلقت مشيرة إلى احتفالها بعيد ميلادها، وموجهة الشكر لكل من تمنى لها أمنيات طيبة.