صابر الرباعي يحتفل بحصول نجله على درجة الماجستير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان صابر الرباعي، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بحصول نجله "إسلام" على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

ونشر الرباعي، صورا مع نجله عبر حسابه على تويتر، وعلق: "اليوم.. اكتملت فرحتي بحصول ابني البكر (إسلام) على الماجستير في إدارة الأعمال بملاحظة (حسن).. أتمنى له مزيدًا من النجاح مستقبلا في حياته المهنية، كما أتمنى لباقي إخوته النجاح والنسج على منواله.. برافو إسلام ".

وكان صابر الرباعي، أعلن مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام، عن تعاونه مع الشاعر والموزع الموسيقي والمطرب المغربي ريدوان وسعد لمجرد في عمل جديد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعي كليب "المعطف" وهو من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف.