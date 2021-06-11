لطيفة تُطالب جمهورها بالحصول على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طالبت الفنانة لطيفة، متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالحصول على لقاح فيروس كورونا.

ونشرت لطيفة، فيديو لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أمنية من قلبي لكل حبايبي، وأتمنى من الكل يحصل على اللقاح وأتمنى للكل الصحة والسلامة وأدعي رب العالمين إنه يزيح عنا غمة الكورونا".

وكانت لطيفة، أعلنت في مارس الماضي، عن تلقيها لقاح فيروس كورونا أثناء تواجدها وإقامتها في إمارة دبي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة، أغنية "الليل ليل" التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ياسين الحمزاوي ومن ألحان أمين القلسي.