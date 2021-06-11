شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد يستعد لتصوير الجزء الخامس من Indiana Jones بالدراجة والسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل هاريسون فورد يحضر لبدء تصوير شخصيته الشهيرة الذى يعود بها للجزء الخامس من فيلم Indiana Jones بطريقته المختلفة، وذلك عبر ذهابه إلى مطعم تناول فيه الأسماك ورقائق البطاطس، وفقاً لموقع الديلى ميل خلال تقريرأكد فيه أن الممثل الذى يبلغ 78عاماً، يحاول الحفاظ على لياقته البدنية في سنه الكبيروالتحضير لدوره من خلال الركوب على الدراجة وتناول غذاء صحي بعدها.



هاريسون فورد

وكان موقع ديلى ميل كشف عن الصور الأولى من الفيلم المنتظر لـ هاريسون فورد، الذى يعود به لسلسلة أفلام Indiana Jones، من خلال جزء خامس، حيث كشف التقرير الأخير عن الاستعدادات النهائية لفريق العمل قبل بدء التصوير الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أنه تم تحويل جزء من سكة حديد شمال "يوركشاير مورز" إلى مجموعة Indiana Jones 5، حيث رصدت الصور العمال وهم يعملون بالقرب من قطار بخاري تم تحويله إلى محرك ناقل نازي مثلما بدا خلال العلامات عليه.



هاريسون فورد وصورة للمطعم الذى تواجد فيه

الجزء الخامس من أنديانا جونز يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وسيبدأ التصوير على نفس امتداد المسار الذي استخدمه قبل بضعة أسابيع فقط توم كروز في فيلم Mission Impossible 7.

من ناحية أخرى انضم الممثل بويد هولبروك والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى فريق التمثيل لفيلم Indiana Jones 5 القادم، وبذلك ينضمان إلى هاريسون فورد والشخصية المشاركة فى البطولة Phoebe Waller-Bridge فى الدفعة التالية من امتياز Lucasfilm إلى جانب Mads Mikkelsen، وفقًا لما ذكره موقع nme.