تركي آل الشيخ يطرح روايته الاولى “تشيللو” ويعلن عن بيعها بدولار واحد “دعما للثقافة”

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 05:43 صباحاً - أعلن تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن قرب اصدار روايته الأولى التي تحمل عنوان «تشيللو».

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر وأضاف: انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله وستتحول إلى فيلم سينمائي قريباً.

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وأورد آل الشيخ على غلاف الرواية أنه سيتم بيعها بدولار أمريكي واحد أو ما يعادله في كل أنحاء العالم دعما للثقافة وختم بعبارة: «التواصل والقراءة والقيم الفكرية لا تُقدّر بثمن».