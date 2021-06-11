جومانا مراد تبكي بسبب انتقادات ظهورها بفستان احمر.. وتعلق: “الحمدلله على كل شي”

كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 05:43 صباحاً - ردت الفنانة السورية جومانا مراد، على الجدل الذي أثير مؤخرا حول اطلالتها مع مواطنتها الفنانة سوزان نجم الدين، وذلك في أول ظهور لها بعد 3 أشهر من وفاة طفلتها ديانا، التي رحلت قبل أن تكمل عامها الأول.

وقالت جومانا مراد، في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، إن ”هناك الكثيرين لديهم عقل يميزون به ويعلمون أن الحزن ليس في الثياب، ولكنه في القلب“، مشيرة إلى أنها أم لطفلين ولديها زوجها ومسؤوليات كبيرة، و“لابد أن تستمر الحياة“ وأن تكون قوية وتهتم بصحتها لتستطيع تحمل مسؤوليتها.

وختمت جومانا مراد كلامها بالقول: “الحمدلله على كل شيء”.

بدورها كشفت سوزان نجم الدين ان جومانا مراد بكت بسبب هذه التعليقات وقالت “حكيت معها لقيتها عم تبكي وقلت لها انت هدول العالم ما لازم يبكوكي اذا بتفوتي على بروفايل كل واحد فيهم بتلاقيه زيرو ومنه معروف من هو وشغلته بس يفش عقده”.

ويأتي رد جومانا مراد، بعدما تلقت الكثير من الانتقادات على صورة نشرتها صديقتها سوزان نجم الدين، التي حرصت على مقابلتها من أجل إخراجها مما تعانيه من حالة نفسية صعبة، ولكن ارتداءها فستانا أحمر تسبب في هجوم عليها بدلا من التعاطف معها.